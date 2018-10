Rashida Jones in het geheim moeder geworden

People heeft de geboorte-akte in handen waaruit blijkt dat Rashida en haar verloofde Ezra Koenig op 22 augustus ouders werden van Isaiah Jones Koenig. Het is niet duidelijk of de actrice een zwangerschap verborgen heeft gehouden of dat het jongetje op andere wijze ter wereld kwam.

Rashida bracht haar kleine nooit ter sprake tijdens de vele interviews die ze de afgelopen tijd gaf over de documentaire die zij maakte over haar vader, muzieklegende Quincy Jones. De 42-jarige actrice en haar 34-jarige verloofde zijn sinds ze begin 2017 voor het eerst samen werden gespot sowieso niet erg open over hun privéleven.