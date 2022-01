Weerman Piet Paulusma is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ⓒ HogeNoorden/Jacob van Essen

Weerman Piet Paulusma is vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het 65-jarige televisie-icoon werd verrast in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden waar zijn tweelingbroer Lume hem de onderscheiding opspeldde. Dit gebeurde in het bijzijn van commissaris van de Koning Arno Brok.