Boris Becker dwingt drugstest af bij Lilly

Boris Becker heeft bij de familierechter een verzoek ingediend om zijn ex te laten testen op alcohol- en drugsgebruik. De rechter heeft vervolgens bepaald dat de 42-jarige schone voor 5 oktober een haarmonster moet afgeven, waaruit moet blijken of Lilly clean is of niet.

„Normaliter onderzoekt men ongeveer een centimeter van het haar”, vertelt professor Frank Mußhoff aan de Duitse krant. „De eerste zes centimeter vanaf de haarwortel kunnen uitsluitsel geven over eventueel gebruik in het afgelopen half jaar.”

Zowel Boris als Lilly hebben nog geen reactie gegeven.