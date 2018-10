Roelvinkjes verslaan Gordon en blote Jeroen Post

De Roelvinkjes: effe geen cent te makken lokte 636.000 kijkers naar SBS6. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Gordon in Wonderland, dat tegenover de Roelvinkjes werd uitgezonden op RTL 4, trok 521.000 kijkers. Adam zkt. Eva VIPS, waarin het dus woensdag de beurt was aan presentator Jeroen Post om uit de kleren te gaan, werd op RTL 5 bekeken door 344.000 kijkers. Dat was niet genoeg voor een plek bij de 25 best bekeken programma's.

Jeroen Post Ⓒ screendump

De kijkcijferlijst werd wederom aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat woensdag door 1,8 miljoen Nederlanders werd bekeken. Tussen kunst en kitsch veroverde de tweede plek met bijna 1,5 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur maakte de top drie compleet met bijna 1,1 miljoen kijkers. De Roelvinkjes kwamen op de dertiende plek, twee plaatsen boven Gordon in Wonderland.