38e editie Nederlands Film Festival van start

Het speciale Gouden Kalf is geïnitieerd om personen of instanties te onderscheiden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Filmcultuur. Op vrijdag 5 oktober worden de andere prijzen uitgereikt, tijdens het Gouden Kalveren Gala, dat rechtstreeks op tv is te zien. Grootste kanshebber is het historische drama Bankier van het Verzet, dat een recordaantal van twaalf keer is genomineerd.

Naast veel films biedt het festival ook een programma voor professionals en masterclasses voor het publiek, bijvoorbeeld van regisseur Martin Koolhoven en Frans Bromet. Het evenement vindt plaats op meerdere locaties in Utrecht. Zo is de stationshal tijdens het festival een pop-up bioscoop met korte films.