’Het tij is nu echt gekeerd’

Ernst Daniël Smid (65), Marco Bakker (80) en Ron Brandsteder (68) verkennen op een elektrische motorfiets Denemarken, vanaf zaterdag 20 oktober in Ouwe jongens smørrebrød. Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS

’Heeft zo’n man dan geen vrouw die hem even uit de droom helpt? Die zegt: ’Jan, lieverd, die seniorenomroep – hou er toch over op’, werd geschreven in 2003 toen Jan Slagter vocht voor de totstandkoming van een ouderenomroep. Vijftien jaar en vele successen later wordt zelfs hardop gedroomd van een commerciële variant.