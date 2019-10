Camilla speelt feministisch spelletje op meisjesschool

Bij het spelletje kwamen ook andere termen voor die staan voor problemen waar vrouwen vandaag de dag mee om moeten gaan. Zo stonden er bordjes met daarop de woorden uitbuiting, stereotypering en ongelijkheid. Camilla prees het werk dat de school levert voor het Women of the World Festival, waar zij zelf voorzitter van is.

De hertogin kreeg ook een rondleiding door de school en sprak daar met leerlingen en bekeek vol ontzag wat voor kunstwerken ze allemaal hadden gemaakt. Ook praatte ze met een aantal jonge kunstenaressen en deelde ze complimentjes uit over hun talent. Camilla deed ook mee aan een discussie aan tafel en ontmoette Winnie, de therapiehond van de school.