Nile Rodgers naar Amsterdam voor ADE

Rodgers is op donderdag 18 oktober in de hoofdstad. ’s Middags heeft hij het met artiestenmanager Marck Mercuriadis onder meer over de band van artiesten met hun manager. ’s Avonds maakt Rodgers tijdens een ADE MusicTalks tijd voor vragen van het publiek. Jarre is een dag later in Amsterdam. Hij vertelt vrijdagmiddag 19 oktober over de invloed van zijn muziek op de hedendaagse muziekcultuur.

De organisatie van het ADE maakte donderdag de laatste toevoegingen aan de line-up en programmering bekend. Ook onder anderen Boef, Ronnie Flex, The Partysquad, Sam Feldt, Michel de Hey en R3hab zijn een paar weken voor aanvang van de 23e editie van het ADE toegevoegd. ’s Werelds grootste en belangrijkste clubfestival vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 21 oktober. De organisatie verwacht 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Hardwell

Een van de speerpunten dit jaar is het jubileum van Dutch Dance. Dit najaar is het precies dertig jaar geleden dat de nieuwe muziekstroming in Nederland aan zijn rijke geschiedenis begon. Tijdens het dag- en nachtprogramma van ADE wordt ruim aandacht besteed aan 30 jaar Dutch Dance, onder meer met de première van een driedelige VPRO-documentaire en de presentatie van een naslagwerk in boekvorm. Ook is er veel aandacht voor de snelgroeiende Zuid-Koreaanse muziekscene.

Hardwell neemt tijdens het ADE voorlopig afscheid van het optreden. De dj maakte begin deze maand bekend zijn agenda volledig leeg te maken vanwege de grote druk waar hij onder staat. „Het voelt als een eindeloze rit in een achtbaan.” Hardwells show op 18 oktober in de Ziggo Dome is zijn laatste.