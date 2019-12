Clint Eastwood: ’Ik dacht dat alles in vlammen op zou gaan’

„Ik reed richting de studio’s en zag de rookpluimen”, vertelde Clint in de talkshow van Ellen DeGeneres over de Warner Bros Studio’s. Clint werkt al tientallen jaren vanuit die studio’s in Burbank. „Ik dacht dat alles in vlammen op zou gaan en wilde kijken of ik nog iets kon redden.”

Eenmaal binnen vergat Clint de brand compleet. „We waren gewoon aan het werk en iedereen zei: de studio’s zijn ontruimd! Ik zei: wij niet, wij zijn aan het werk!”