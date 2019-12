Organisatie Miss Universe neemt het op voor Steve Harvey

„Steve Harvey had gelijk”, twitterde de organisatie na afloop van de missverkiezing. „Miss Filipijnen Gazini Ganados heeft de verkiezing in de categorie Nationaal Kostuum gewonnen! Gefeliciteerd Gazini.”

Steve, die vier jaar geleden de verkeerde miss uitriep tot winnares van de Miss Universe verkiezing, kondigde Ganados terecht aan als miss met het mooiste kostuum. De foto van de dame die getoond werd, en naast hem stond, was echter miss Maleisië. „Ik lees dit net op de autocue, jullie moeten daar echt mee kappen hoor”, zei Steve, doelend op de producers van de show. „Ik kan echt wel lezen en hoor net in mijn oortje dat ze het gaan aanpassen. Dit gebeurde in 2015 ook al, toen haalden ze ook zo’n geintje met me uit. Maar goed, dit is dus Miss Maleisië met een prachtig kostuum.”

Nu blijkt dus dat Steve het wel bij het juiste eind had. Hoe het kon dat de verkeerde foto werd vertoond, en de verkeerde miss naast de presentator stond, blijft een raadsel.

Miss Zuid-Afrika Zozibini Tunzi werd zondag verkozen tot nieuwe Miss Universe. Namens Nederland deed Sharon Pieksma mee. De 24-jarige blondine viel echter in de eerste ronde al af

