Emotionele Jan Ullrich vraagt om begrip

Ullrich staat op het punt zich te laten opnemen in een kliniek in Miami, maar vlak voor zijn vertrek schreef hij een emotionele brief aan Focus.de. „Ik ben mij ervan bewust dat er de laatste tijd veel misverstanden over mij rondgaan”, schrijft hij. „Ik heb in Hamburg niemand aangevallen. Mijn reisgenoot Patrick H. kan dit bevestigen. Hij was erbij.”

Jan vertelt dat hij donderdag vanuit Londen naar Amerika vliegt. „Ik ga naar Miami om mij door deskundigen te laten behandelen. Ik ben vastberaden mijn leven te veranderen. Daarom laat ik mij ook opnemen.”

"Ik zal vechten"

De 44-jarige Duitser verbleef de afgelopen tijd al in een afkickkliniek in Duitsland en belooft beterschap. „Er is geen weg terug naar mijn oude wereld. Er is geen Plan B. Dit is een uitdaging die ik onder controle moet krijgen. Ik hoop dat jullie hier begrip voor hebben en ik de tijd krijg die ik nodig heb. Ik zal vechten, dat beloof ik!”