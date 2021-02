Thaise koningin Suthida terug van weggeweest

Suthida (42) moest de schijnwerpers echter delen met haar rivale Sineenat (36), de bijvrouw van koning Vajiralongkorn, en diens oudste dochter prinses Bajrakitiyabha (42). Die laatste trok met haar korte haar alle aandacht naar zich toe vanwege het ’schokkende mannelijke kapsel’, zoals een trouwe blogger over het Thaise koningshuis het omschreef.

De koninklijke dames waren allen in het rood gekleed terwijl de koning een donkerblauw pak had aangetrokken. Er was vooraf enige hoop dat hij zijn kleding zou aanpassen aan dat van zijn vrouwelijk gezelschap. Dit omdat Vajiralongkorn de laatste keren dat hij met zijn bijvrouw in het publiek verscheen, steeds een bij haar jurk passend hemd droeg.

Speculaties

Suthida mocht tijdens de plechtigheid ter ere van het Nieuwjaar het dichtst bij de koning staan. Sineenat verrichtte dezelfde handelingen maar hield zich op de achtergrond, zoals gebruikelijk wanneer Vajiralongkorn met zijn beide partners naar buiten treedt. Prinses Bajrakitiyabha, dochter uit het eerste huwelijk van de koning - hij is inmiddels vier keer getrouwd - hield zich afwisselend bij haar vader en diens bijvrouw op.

Volgens opgave van het paleis komt koningin Suthida de komende weken nog een aantal malen in actie. Haar lange afwezigheid had tot tal van speculaties geleid. Er was zelfs sprake van gevangenschap van de koningin, naar aanleiding van de straf die de koninklijke bijvrouw Sineenat gedurende bijna een jaar onderging wegens ’ongehoorzaamheid’. Een verklaring voor de radiostilte rond de koningin is niet gegeven. In diezelfde tijd liet de koning zich alleen zien met Sineenat.