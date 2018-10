Warm welkom voor William in Tanzania

Magufuli hoopt dat William aan zijn Swahili gaat werken. De president gaf de prins twee boeken, waaronder een woordenboek Engels - Swahili. In Tanzania en Kenia, waar William komend weekeinde op bezoek is, is het Swahili naast het Engels een officiële voertaal.

Tijdens zijn bezoek aan Tanzania, dat William brengt als president van United for Wildlife en ambassadeur van Tusk Trust, staat onder meer een bezoek aan Dar es Salaam op het programma. In de drukke havenstad krijgt de hertog van Cambridge meer te horen over het beschermen van Afrikaanse flora en fauna. Ook trekt hij de natuur in. In het Mkomazi National Park hoopt William wederom oog in oog te staan met wilde dieren.

Neushoornbeschermers

In Namibië ging de prins eerder deze week in alle vroegte op stap met een groep neushoornbeschermers. Zij, maar ook de neushoorns, olifanten en gazelles maakten diepe indruk op William. „Ik was diep onder de indruk van de schoonheid en puurheid van dit ongelooflijke landschap”, zei de hertog van Cambridge na afloop van de trip. „En ik kijk op naar de toewijding van de rangers die de unieke populatie woestijnneushoorns beschermen tegen stropers.”

Na Tanzania is Kenia aan de beurt. Daar komt de prins zondag aan.