Chrissy Teigen wil meer kinderen

Het model heeft er altijd van gedroomd om een groot gezin te hebben. Echtgenoot John Legend steunt haar. „John wil net zoveel kinderen als ik wil”, vertelt de moeder van twee kinderen, kookboekenschrijfster en tv-persoonlijkheid. Maar ze zegt wel dat er momenteel nog geen serieuze plannen zijn voor een derde kind. Ze denkt er wel over na, vooral omdat het model op latere leeftijd niet wil dat ze spijt krijgt omdat ze ’maar’ twee kinderen heeft gekregen.

Nadat het model moeite had gehad om in verwachting te raken, werd Chrissy alsnog via ivf zwanger van haar dochter Luna, die nu twee is, en baby Miles. „Miles is eigenlijk tegelijkertijd met Luna gemaakt”, legt ze uit. „Ze deelden samen dezelfde kleine petrischaal.” Met nog een aantal embryo’s in de vriezer hopen Teigen en Legend hun kroost uit te breiden. „Wanneer de tijd rijp is”, zegt het model daarover.