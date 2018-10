De Luizenmoeder maakt kans op Televizier-Ring

De winnaar van de felbegeerde televisieprijs wordt bekend op het Gouden Televizier Gala, op 11 oktober in AFAS Live. Vorig jaar ging de Gouden Televizier-Ring naar Zondag met Lubach.

De Luizenmoeder (AVROTROS) was afgelopen seizoen voor het eerst te zien op tv. De serie met met medeschrijfster Ilse Warringa in de rol van Juf Ank bleek een hit en haalde meerdere kijkcijferrecords. De kijkers kunnen ook komend seizoen weer meeleven met de belevenissen van leerlingen, ouders en personeel van basisschool De Klimop. Eerder deze week werd al bekend dat Warringa en Jennifer Hoffman, moeder Hannah in De Luizenmoeder, genomineerd zijn voor een Televizier-Ster voor beste acteur/actrice.

Eerder was al duidelijk dat Bommetje, De eindmusical en De viral fabriek bij de laatste drie zitten voor de Gouden Stuiver, de publieksprijs voor het beste jeugdprogramma. Expeditie Robinson. Wie is de Mol? en Zondag met Lubach zijn nog in de race voor de Televizier Digital Impact Award.

Daarnaast strijden Chantal Janzen, Eva Jinek en Geraldine Kemper om de Gouden Televizier-Ster voor beste presentatrice. Bij de mannen gaat het tussen Beau van Erven Dorens, Humberto Tan en Johnny de Mol. En tot slot hebben voor de Televizier Talent Award Ellie Lust, Kaj Gorgels en Nienke Plas het geschopt tot de laatste drie.