Belgische koningin Paola uit ziekenhuis

Volgens de Belgische publieke zender RTBF had Paola in Italië een herseninfarct gekregen, maar dat heeft het paleis niet bevestigd. Tegen Belgische media zegt het koninklijk huis dat er niets ernstigs aan de hand is. Later op de dag zou er meer informatie worden gegeven over haar toestand.

