Tony Junior gaf 10.000 euro aan tatoeages uit

In een interview met FHM vertelt de 28-jarige house-DJ uitgebreid over zijn lichaamsversieringen. „Het aantal tatoeages is op dit moment niet meer te tellen. Op mijn handen alleen al heb ik er tien. In totaal ben ik zeker wel een keer op 50 onder de naald geweest”, vertelt hij. „Het is wel een wilde gok, maar voor 10.000 euro aan tatoeages red ik zeker wel. Alleen de sleeve op mijn arm was al rond de 1500 euro.”

Toch heeft Tony wel een duidelijke voorkeur. „De tatoeage op mijn rug vind ik het vetste en is ook het meest belangrijk voor me. Het is een silhouet van mijn ouders en met mij in de kinderwagen. Zonder er diep op in te willen gaan, was mijn jeugd met mijn ouders vrij turbulent. Die tattoo staat symbool voor toen het allemaal nog goed was. We hadden zo’n mooi gezin kunnen zijn. (...) Ik vind het ook echt tof dat ik Robinson zit te kijken en ik die tattoo op mijn rug zie staan. Ik heb mijn papa en mama zo altijd bij me.”

Expeditie Robinson

Tony hoorde pas heel laat dat hij mee kon doen aan Expeditie Robinson. „Ze wilden me vorig jaar ook al hebben, maar toen kon ik niet vanwege mijn drukke schema. Dit jaar stond ik ook weer op de lijst, maar ik hoorde heel lang niks dus ik ging er niet meer vanuit. Totdat ik werd gebeld met de vraag of ik over twee dagen naar Robinson wilde vliegen. Ik heb er twee minuten over nagedacht en toen besloten dat ik dit gewoon moest doen. Als ik over 50 jaar een oud opaatje ben dan is het een mooier verhaal om te vertellen dat ik het wel heb gedaan dan dat ik het niet heb gedaan. Zo denk ik altijd in grote beslissingen. Maar daardoor heb ik me dus totaal niet kunnen voorbereiden.”

„Het zwaarste aan Robinson? Iedereen zegt altijd dat het niet eten ze zo zwaar valt, maar dat vond ik wel meevallen. Ik vond het gebrek aan schoon zoet water heel erg. Verder was ik ook niet echt fan van de ratten die onder je bed doorlopen en de insecten waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Je huid raakt in een hele rare staat met allerlei vreemde bulten en kleine wondjes die zwaar gaan ontsteken.”