Nieuw album Barbra Streisand verschijnt in november

De 76-jarige Amerikaanse laat op Twitter weten dat het album ’een refelctie is van wat zich de laatste tijd in haar hoofd afspeelt’. Het is het 36e studioalbum van de zangeres.

Hoewel Streisand inmiddels ook de jongste niet meer is, ziet het er niet naar uit dat ze het rustiger aan gaat doen. Zo werd eerder dit jaar bekend dat de zangeres een rol speelt in de muzikale comedyserie The Politician, waarvan Netflix twee seizoenen besteld heeft.