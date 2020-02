MAFS-Robin tóch gelukkig in de liefde

Bij het kiekje laat Kim, zoals ze toevallig heet, in hashtags weten dat ze stapelgek is op Robin. Ook laat ze doorschemeren dat ze het nu bekend mag maken én laat ze grappend weten geen racefiets te hebben.

In Married at first sight was te zien dat Kimberly aangaf dat Robin van mening was dat zij niet voldeed aan zijn eisenlijstje, waardoor een breuk onvermijdelijk was. Ze vertelde dat ze volgens hem niet te vaak naar festivals zou gaan en was het voor hem ook een afknapper dat ze geen racefiets heeft.