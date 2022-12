’Justin Bieber bezig met megadeal verkoop muziekrechten’

De nu 28-jarige Bieber werd in 2010 wereldberoemd na het grote succes van zijn nummer Baby. Later volgden onder meer hits als Lonely, Love Yourself en Sorry. Tot nu toe heeft de artiest zes studioalbums uitgebracht. De laatste, Justice, kwam uit in 2021.

De zanger annuleerde een paar maanden geleden alle resterende optredens van zijn wereldtournee. In september kondigde Bieber aan dat hij voorlopig zou stoppen met optreden vanwege gezondheidsproblemen. Hij kampte met fysieke en mentale problemen als gevolg van het syndroom van Ramsay Hunt.

In mei verkocht ook Justin Timberlake al de rechten van zijn muziekcatalogus aan Hipgnosis. Volgens bronnen van The Wall Street Journal werd die deal ingeschat op zo'n 100 miljoen euro.