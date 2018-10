’Naomi Campbell heeft ernstige smetvrees’

Volgens haar kan ze niet gewoon naar het vliegveld gaan, maar neemt ze allerlei voorzorgsmaatregelen. „Ze draagt zelfs een masker”, vertelt Ryan Destiny, die het supermodel meemaakte in de vijf seizoenen dat Campbell in de tv-serie Star te zien was. „Ze bedekt haar hele stoel met zakdoekjes als ze het gevoel heeft dat die vies is. Ik begrijp het helemaal, want vliegtuigen kunnen ook erg vies zijn.”

Ryan, die ook zangeres is, vindt Hollywood een verademing vergeleken met de muziekindustrie. „De muziekwereld is schimmiger. Als je acteert, teken je een contract en krijgt precies waarvoor je hebt getekend. Maar muziek is genadeloos en zuigt je mentaal leeg.”