Het Groot Dictee keert terug, maar niet op tv

Philip Freriks leest het dictee als vanouds voor, Frits Spits presenteert de uitzending en Thijs Boontje Dans- en Showorkest zorgt voor de muzikale omlijsting. Het dictee wordt geschreven door schrijver en taalkundige Wim Daniëls. Hij wil het dictee een nieuwe impuls geven. Volgens Radio 1 moet het meer zijn dan een verzameling moeilijke woorden. „Het moet de deelnemers de kans geven hun kennis en begrip van de taal te etaleren”, aldus de zender.

Vanuit Bibliotheek Haarlem Centrum nemen twintig bekende Nederlanders het op tegen twintig luisteraars van De Taalstaat. Frits Spits, presentator van De Taalstaat, verheugt zich op de nieuwe editie van het Groot Dictee. „De spelling moeten we niet belangrijker maken dan hij is”, zegt hij. „Het is het kostuum van de taal. Het is prettig als dat er netjes uitziet.”

De NTR stopt vorig jaar na 26 jaar per direct met het uitzenden van het dictee op televisie. De omroep vond dat het programma over zijn hoogtepunt heen was en noemde de kijkcijfers te laag.