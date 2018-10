Weer record voor Soldaat van Oranje

Het record van de langstlopende voorstelling in de Nederlandse geschiedenis verbrak de musical al in 2013; het record stond tot toen op naam van The Phantom of the Opera. Eind oktober heeft Soldaat van Oranje acht jaar lang onafgebroken uitverkochte zalen getrokken.

In totaal hebben twintig acteurs de hoofdrol van Hazelhoff Roelfzema gespeeld; de ’hoofd-Erik’ is op dit moment Valentijn Benard. De 2500 voorstellingen duurden bij elkaar ruim 7000 uur. De iconische draaischijf waarop het publiek zit, heeft in totaal sinds de première in 2010 ruim 5000 kilometer afgelegd, wat gelijkstaat aan 26.000 rondjes.

De openingsscène van de voorstelling speelt zich af in studentensociëteit Minerva, waar Hazelhoff Roelfzema voor de oorlog lid van was. Op de muur van het decor van Minerva staan bijna duizend namen van bijzondere bezoekers, uiteenlopend van Karin Hazelhoff Roelfzema, de weduwe van Erik, tot koning Willem-Alexander.

De voorstelling is in elk geval te zien tot eind december en wordt verlengd zolang de kaartverkoop goed blijft gaan, aldus de producenten. De bezoekers die donderdagavond bij de musical aanwezig zijn, krijgen na afloop een speciale jubileummok met friet. Dit is inmiddels een traditie in het theater als er weer een mijlpaal wordt bereikt.