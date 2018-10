Boef doet geen aangifte, maar opent jacht op autokraker

„Vanochtend was hij weer in de garage en toen mensen hem aanspraken, is hij keihard weg gerend, hij denkt waarschijnlijk dat hij untouchable is. Ik ga hem vandaag laten zien dat hij het beter niet had kunnen doen, Degene die mij het adres, zijn naam, etc. van deze man kan geven, krijgt wat leuks van me en je weet ik ben niet gierig”, aldus Boef. „Ik wil vandaag nog zijn gegevens tot aan zijn schoenmaat. Dan ga ik vanavond langs zijn ouders om te praten.”

Volgens Boef is de jongen een keer succesvol geweest, toen hij een vest uit z’n auto wist te grissen. „Sindsdien denkt hij bingo. De grap is: ik laat niks in mijn auto, dus die andere twee keer heeft hij mijn autoraam gebost maar, op een waardeloze YouTube-award na, niks buitgemaakt.”

Boef noemt het zwaar irritant dat hij wel iedere keer een nieuwe ruit moet laten zetten. Aangifte wil de rapper niet doen. „Omdat ik zelf van ver kom, weet ik hoe het is om niks te hebben. Maar nu wordt het problematisch.” Reacties op zijn oproep lopen uiteen van: „Gewoon aangifte doen, maar zonder harde bewijs kom je nergens. Klopjacht openen door foto’s van verdachte te plaatsen gaat te ver” tot: „Stond die van mij er maar zo goed op.. gek verrot trappen zo’n 1”

De jongen op de foto ontkent ook maar iets met de autokraak te maken te hebben. Zijn oom Mous reageert namens hem aan De Telegraaf: „Wij hebben een advocaat in de arm genomen om het bericht zo snel mogelijk verwijderd te krijgen. Boef nagelt uit het niets mijn neef aan de schandpaal. Wij overwegen aangifte tegen hem te gaan doen.”