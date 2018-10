Peter R. de Vries krijgt er nog eens van langs door twitteraars

Dat gebeurt in reacties op een tweet van De Vries, waarin hij bij een foto van zichzelf in een wieleroutfit onder meer schrijft: „Vanmorgen even ’gespijbeld’ om in het najaarszonnetje 70 km te wielrennen...” Hij besluit zijn tweet met een sneer naar Hiddema: „Want, Theo Hiddema, een gezonde geest zit in een gezond lichaam...”

De mediapersoonlijkheid vindt weinig bijval op het sociale platform. Men keert zich tegen hem met typeringen als ’sneu’ en ’midlifecrisis’. Iemand herhaalt letterlijk zijn woorden aan Theo Hiddema: „’t Houdt je wel bezig, hè Peter?” Een ander verwijt Peter dat hij wel uitdeelt, maar zelf niet kan incasseren. „Een slechte verliezer”, vindt een aantal dan ook.

Het relletje ontstond toen Peter R. de Vries zich in de talkshow mengde in het gesprek tussen Theo Hiddema en Twan Huys. Hij vroeg de politicus van Forum voor Democratie waarom hij zich tijdens de algemene beschouwingen niet hardmaakte, zonder overigens te concretiseren waarvoor. Hiddema ging niet op de vraag in en maakte duidelijk dat hij er niet van gediend was ter verantwoording te worden geroepen door De Vries. „U bent geen kiezer van mij.” De sfeer tussen de heren kwam de hele avond niet meer goed en meerdere vegen uit de pan over en weer volgden.