Harry en Meghan bezoeken hun hertogdom

Harry en Meghan gaan woensdag zowel naar het graafschap East Sussex als naar West Sussex en beginnen in het westen in Chichester. Daarna doen ze de kustplaatsen Bognor Regis en Brighton aan. Het bezoek eindigt even verderop in Peacehaven.

Vlak voor de bruiloft van Harry en Meghan werd bekend welke titels koningin Elizabeth voor hen had uitgekozen. Behalve hertog van Sussex mag Harry zich sindsdien ook graaf van Dumbarton en baron Kilkeel noemen.