Nicolette Kluijver verwacht verlies

„Ik ga voor de vorm een speech schrijven, maar ik denk niet dat we gaan winnen. Het is wel heel leuk dat we genomineerd zijn”, zegt Nicolette bij RTL. Expeditie Robinson is voor de vierde keer genomineerd. In 2004, 2015 en 2017 werd de Ring niet gewonnen. Toch voelt het niet als routine, vindt Nicolette. „Het is een hele eer weer.”

Beau van Erven Dorens reageerde in de show ook verheugd. „Ik vind het echt een eer, ik ben onwijs blij”, aldus de presentator. Hij noemde de nominatie een eerbetoon aan iedereen die zich in het programma heeft opengesteld. „Ik kan er nog niet helemaal bij. Ik ben heel gelukkig en trots en blij. Ik verheug me er nu al op om die avond daar te zitten.”

De Gouden Televizier-Ring wordt op 11 oktober uitgereikt tijdens het bijbehorende gala in AFAS Live.