Selectiecommissie nog geen idee wie naar Songfestival moet

„We hebben nog niemand concreet”, zei zanger Jan Smit, onderdeel van de selectiecommissie, donderdag tegen RTL. „Er zijn verscheidene mensen die geopperd worden. Er zijn mensen die zich aanbieden, maar we hebben nog geen enkele concrete aanwijzing wie het zou kunnen worden”, zei Jan. Artiesten die willen meedoen, kunnen zich nog altijd melden. „Ik zou elke artiest willen oproepen om zich aan te bieden, mits ze een goed internationaal liedje hebben.”

In de afgelopen jaren werd de artiest die voor Nederland naar het Songfestival gaat steeds in het najaar bekendgemaakt. Zo werd de deelname van Douwe Bob al eind september wereldkundig gemaakt en werd OG3NE in oktober aangekondigd.