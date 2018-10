Nederlandse kansen bij Internationale Emmy’s

De wereld van Puck is een documentaire van Gert-Jan de Vries die ruim twintig jaar lang zijn gezin filmde. Zijn dochter Puck bleek negen maanden na haar geboorte zwaar gehandicapt. Vanaf de zwangerschap filmt Gert-Jan zijn vrouw, zoons en dochter en interviewt het gezin elkaar over de worstelingen en spanningen die de komst van Puck met zich meebrengt.

Etgar Keret - Een waargebeurd verhaal is gemaakt door regisseur Stephane Kaas. Hij onderzocht hoe de Israëlische schrijver zo’n goede verteller kon worden.

In het overzicht van genomineerden komt ook een andere bekende naam voor. De Spaanse serie La Casa de Papel, wereldwijd een grote hit op Netflix, maakt kans in de categorie beste dramaserie.

De uitreiking van de 46e International Emmy Awards vindt plaats op 19 november in New York. De prijzen bekronen jaarlijks televisieproducties in elf categorieën die buiten de Verenigde Staten gemaakt zijn.