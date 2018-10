Drew Barrymore deelt foto 9-jarige Kim Kardashian

„Kim Kardashian die in de 8e klas zegt: ’Drew Barrymore is mijn alles’. Kom op, dat moest ik wel delen! Deze foto is pure vreugde!”, schrijft Barrymore bij de foto van de vrolijke Kim.

Uit de reacties blijkt dat haar fans niet allemaal fan van Kim zijn. „Toen zag ze er nog mooi uit”, reageert iemand. Een ander vindt Drew Barrymore met haar puurheid ’het compleet tegenovergestelde van Kim Kardashian’.

Drew Barrymore is er trots op dat zij ooit het idool was van Kim Kardashian Ⓒ Hollandse Hoogte