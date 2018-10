André Hazes vooral opgelucht na lancering Anders

Waar André Hazes normaalgesproken altijd al gespannen is voor optredens, was dat nu zo mogelijk nog erger. „ Ik kan jullie niet vertellen hoe spannend ik dit vind, echt, dit is niet normaal. Ik ben al de hele dag chagrijnig tegen Monique”, trapte hij zijn optreden dan ook af. Shownieuws had de beelden en sprak hem ook na die tijd. Het was duidelijk dat er een last van zijn schouders was gevallen toen de nieuwe aanpak in goede aarde viel bij het publiek.

Over zijn blouse met panterprint was nog wat te doen. Op Instagram grapten velen erover dat hij het kledingstuk van Monique danwel van Nel Veerkamp geleend had. Maar velen vonden het juist ’hip’ en ’cool’. Het enige dat verder tegenviel was de lengte van het optreden. Fans hadden liever gezien dat het wat langer geduurd had. „Het was echt goed!! Beetje kort!” en: „Mooie nummers leuke avond alleen erg jammer dat het zo onverwachts kort was.” En dat zijn klachten die de volkszanger als compliment kan beschouwen.