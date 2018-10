Krijgt Lilly zoon Amadeus… OP EEN HÁÁR NA?

Het moet voor Nederlandse Lilly de moeilijkste wandeling zijn die ze ooit met haar zoon Amadeus maakte, namelijk die naar de rechtbank waar ook het achtjarige jochie zijn verhaal moest doen in de, nu al, brute vechtscheiding van zijn ouders. Ⓒ bsr agency

Stond BORIS ’BOOM BOOM’ BECKER op het heilige gras van Wimbledon al bekend om zijn harde slagen, de ultieme klap deelt hij nu uit aan zijn Nederlandse ex LILLY KERSSENBERG. In hun felle scheidingsstrijd kreeg zij vorige week de zorg voor zoon AMADEUS toegewezen, maar dat laat de oud-tennisser niet zomaar over zijn kant gaan…