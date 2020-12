Lil’ Kleine schrijft hartverscheurende brief aan overleden opa

„Ik kan nog niet geloven dat u nu echt weg bent...”, begint Lil’ Kleine zijn post, waarbij hij ook verschillende foto’s deelt van zichzelf met zijn opa. „M’n gevoel zegt dat ik vaker langs had moeten komen en meer tijd met u had moeten doorbrengen. Daar voel ik me schuldig over. Ik kan er geen sorry meer voor zeggen of verandering in brengen, want u ben niet meer onder ons...”

Met zijn brief wil hij vervolgens zijn bewondering voor zijn opa uitspreken en vertellen hoeveel hij van hem geleerd heeft en ’hoe veel ik van u hou’. „U was een hard persoon en recht doorzee. Altijd als ik tegen u zei dat ik van u hield, zei u terug: „goed zo jongen.” Ik kijk daar op terug met een grote lach en kan dat waarderen. Een knuffelaar was u niet, maar de laatste paar jaren vertelde mijn vader dat u toch steeds zachter en liefdevoller werd.”

Lil’ Kleine herinnert zich ook het bezoek met zijn verloofde Jaimie Vaes, ’een bijzondere dag’. „U maakte grapjes over hoe knap u mijn verloofde vond en dat ik maar in mijn handjes moest knijpen met zo’n vrouw, maar vertelde ook hoe verliefd u nog steeds op oma was en zij op u.”

Zijn laatste bezoek was het meest indrukwekkend. „Het laatste bezoek wat ik u heb gebracht laat mijn verdriet en schuldgevoel gelukkig wat minder zijn. Ik kwam namelijk langs in het verzorgingstehuis met mijn pasgeboren kindje Lío en ik zag u stralen, ondanks dat uw gezondheid en besef al sterk achteruit was gegaan op dat moment. Opeens wilde u kusjes geven aan Lío en bleef u zeggen dat u van hem hield. Ik vond het zo bijzonder om u zo te zien opa, omdat ik u daarvoor toch als een hard persoon herinnerde. Dit bezoek zal mij altijd bij blijven.”

Het maakt Lil’ Kleine gelukkig en geeft hem rust dat zij opa zijn zoontje nog heeft kunnen zien en vasthouden. „Ik zal dat nooit vergeten. Misschien is het soms beter om op het juiste moment te gaan, dan op het verkeerde. Maar wat is het juiste moment?. Voor mij is het juiste moment dat ik u mijn zoon, mijn familie en mijzelf als volwassen man nog heb kunnen laten zien. Dat ik u vrolijk, blij, zonder pijn en gelukkig zag. Ik beloof u bij deze dat ik er voor oma zal zijn tot ook haar tijd is gekomen. Ik houd van u opa en ik zal u altijd mee dragen in mijn hart.”