Felix Meurders moet weg bij Spijkers met Koppen

Een woordvoerder van BnnVara heeft dat bevestigd. Meurders zelf geeft aan helemaal niet weg te willen bij het programma. Er is overigens wat BnnVara betreft geen sprake van een definitief pensioen voor Meurders. Het is echter niet duidelijk bij welk programma of welke zender de presentator dan aan de slag gaat.

NPO denkt ook na over een ’vernieuwde opzet’ van het populaire programma. Spijkers met Koppen, dat ooit begon onder de bezielende leiding van Jack Spijkerman, combineert interviews over actuele onderwerpen met cabaret en columns.

Meurders presenteert het programma al jaren samen met Dolf Jansen.

