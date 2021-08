Noorse prinses Mette-Marit openhartig over ziekte

„Voor mij was de pandemie een kans om een pauze te nemen die ik anders niet had gehad”, zegt Mette-Marit in het programma Sommer i P2 van de Noorse publieke omroep NRK. Ze zegt dat het af en toe knaagde dat ze als chronisch zieke niet meer alles kon doen wat ze wilde.

„Dit jaar hoefde dat niet. Ik heb alles in mijn eigen tempo kunnen doen. De dagen dat ik mij slecht voelde, heb ik kunnen rusten zonder daarover een slecht gevoel te hebben. Het is raar dat ik me nu beter voel dan in de afgelopen jaren.”

Zichzelf zijn

Door de ziekte wordt zuurstof niet goed opgenomen waardoor patiënten benauwd of kortademig kunnen worden. Omdat de longfibrose gevolgen ging hebben voor haar agenda, besloot Mette-Marit het nieuws in 2018 naar buiten te brengen. Sindsdien doet de kroonprinses het rustiger aan.

Door de ziekte kijkt de 47-jarige Mette-Marit anders naar het leven. Het is voor haar nu belangrijker om gewoon zichzelf te kunnen zijn zonder dat ze wordt gezien als de kroonprinses.