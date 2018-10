Eerbetoon Aretha Franklin tijdens AMA’s

Gladys Knight, Mary Mary, Donnie McClurkin Ledisi en CeCe Winans zullen tijdens de awardshow gezamenlijk nummers ten gehore brengen van Aretha’s bekende gospelalbum Amazing Grace. Gladys gaf donderdag in een statement aan zich gezegend te voelen dat ze onderdeel is van het eerbetoon. „Ze was een icoon en een visionair, en verspreidde licht en liefde met haar levenswerk. Ze heeft ons allemaal geraakt met haar muziek.”

De familie van Aretha reageerde opgetogen op het nieuws. Nichtje Sabrina Owens deelde namens de nabestaanden haar dankbaarheid en blikte terug op het American Music Awards die haar tante zelf won. „We herinneren ons allemaal de eerste keer dat Aretha een AMA won, in 1976 voor beste vrouwelijke artiest. En door de jaren heen heeft ze er nog vijf mogen ontvangen, de show een keer gepresenteerd en er meerdere memorabele optredens gegeven.”

De American Music Awards worden op 9 oktober uitgereikt en live uitgezonden in de Verenigde Staten. De organisatie maakte eerder deze week bekend dat Tracee Ellis Ross de avond presenteert.