Rose McGowan biedt Asia Argento excuses aan

In haar statement van eind augustus uitte Rose haar afschuw over het gedrag van Asia, die ervan wordt beschuldigd seks te hebben gehad met een 17-jarige jongen toen ze zelf 37 was. In haar verklaring maakte ze bekend dat het haar partner Rain Dove was die smsje van Asia met de politie had gedeeld. Daarin gaf de Italiaanse toe dat ze inderdaad intiem was geweest met de jongen, terwijl ze dat publiekelijk had ontkend.

Rose beweerde in de open brief ook dat Asia al seksueel getinte berichtjes van de jongen kreeg sinds hij twaalf jaar was, en zij daar nooit zijn ouders of anderen over had ingelicht. Dat bleek later niet waar. „Ik heb berichtjes die Rain Dove van Asia heeft gekregen verkeerd begrepen. Nu is mij duidelijk dat de ongepaste smsjes pas plaatsvonden toen hij 17 was. Dat is nog steeds minderjarig in Californië, maar een ander verhaal dan een 12-jarige.” aldus de actrice, die toevoegde: „Ik betreur het dat ik mijn fout niet eerder heb gecorrigeerd en bied Asia mijn excuses aan.”

Haar Italiaanse vakgenoot reageerde al snel, ook op Twitter. „Alhoewel ik Rose bedankt voor haar verontschuldiging voor haar ongegronde beschuldigingen, had ik mijn werk bij X-Factor kunnen behouden en was ik bespaard gebleven van constante aantijgingen van pedofilie als ze dat eerder had gedaan.” Daarna deelde ze nog een sneer uit aan Rose. „Nou vooruit, ga je leven leiden en stop ermee andere mensen te kwetsen alsjeblieft Rose. Ik wens je het beste.”