Macaulay Culkin vraagt J.K. Rowling om rol

De voormalige kindster reageerde op recente kritiek op de auteur, die een Aziatische actrice koos voor de rol van Nagini. Potterfans kennen dat personage alleen als de slang die slechterik Voldemort bijstaat. In de Fantastic Beasts-films, die zich voor de tijd van Harry Potter afspelen, blijkt zij echter eens een vrouw te zijn geweest. Critici vonden het racistisch dat J.K. koos voor een Aziatische, maar zij verdedigde die keuze met de uitleg dat Nagini is vernoemd naar de Naga, een slangachtige mythologisch wezen uit Indonesië.

„Hoi J.K., ik sta achter je”, twitterde Macaulay donderdag. „Nagini mag zijn wie ze maar wil zijn. Ze is een sterke vrouw/slang. Iets anders: kun je me in de volgende film schrijven? Ik ben Macaulay Culkin, van de Home Alone-film. Ik zat ook in The Pagemaster dus ben ervaren met tovenarij.”

De acteur liet ook nog even blijken dat hij goed in zijn Potter-kennis zit. „Ik zie er misschien uit als een Malfoy, maar ik ben eigenlijk een Gryffindor en mijn Patronus is een mastiff, wat een hond is. Dus dat is schattig.” De schrijfster heeft nog niet gereageerd op de open sollicitatie van Macaulay.