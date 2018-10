’Loretta Schrijver onderzoekt moord in Zweden’

De negen rechercheurs gaan proberen een moord op te lossen in Zweden en nemen hun intrek in een monumentaal Zweeds huis nabij de plaats delict. Ze moeten het doen met minieme aanwijzingen die in het Zweedse industriestadje Köping zijn achtergebleven. Dag en nacht zijn de BN’ers in de greep van het misdaadverhaal, waarvan zij – in tegenstelling tot de kijker - niets hebben gezien. In elke aflevering lopen fictie en reality dwars door elkaar heen.

Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door één van de rechercheurs. Hij of zij weet wie het gedaan heeft en heeft zwijggeld gekregen. Middels verschillende onderzoeken proberen de BN’ers te achterhalen wie de moord gepleegd heeft. De ’kroongetuige’ doet er alles aan om zo min mogelijk onderzoeken te laten slagen. Want als de dader niet gepakt wordt, mag hij of zij het zwijggeld houden. Aan het eind van elke aflevering maken de rechercheurs een verslag van het onderzoek tot dan toe. Wie dat het minst goed doet, moet het programma verlaten. In de laatste aflevering moet eerst de ’Kroongetuige’ worden ontmaskerd.