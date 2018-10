Kanye West: ’Er waren maar 800 slaven’

De twee kledingstukken vormen nogal een contrast. Make America Great Again is de slogan van president Donald Trump, die zelf tijdens zijn campagne vaak eenzelfde soort pet droeg. Colin Kaepernick is de footballspeler die weigerde te gaan staan tijdens het volkslied, een actie die door onder andere Trump zwaar bekritiseerd werd.

Kanye deed tijdens zijn bezoek een aantal controversiële uitspraken. Zo zei hij dat hij liever had gehad dat de van seksueel wangedrag beschuldigde comedian Louis C.K. de presentator was geweest van de aflevering van Saturday Night Live waarin hij dit weekend optreedt, in plaats van acteur Adam Driver. Ook verklaarde hij dat als hij slaaf was geweest, hij ’was gevlucht, had gevochten of was vermoord’ en stelde dat er rond 1800 maar zo’n 800 slaven in de VS waren. The Fader corrigeert hem op de site van het blad, waar het aangeeft dat dat aantal rond de 3,9 miljoen ligt.

Zoals vaker als hij met opmerkelijke acties als deze komt, komt er binnenkort nieuwe muziek uit van de rapper. Hij maakte donderdag bekend dat album Yandhi zaterdag z’n release beleeft. Kanye gaf aan dat de plaat waarschijnlijk achter die van Lil Wayne terechtkomt in de hitlijsten, maar dat vindt de man van Kim Kardashian prima. „Het universum heeft tegelijkertijd Ye- en Wayne-muziek nodig.”