Yes-R en Tony Junior op Winter Park Festival

De verschillende stages van Winter Park Festival staan garant voor een grote diversiteit aan muziekstijlen. Op de mainstage zullen onder meer Bizzey, Billy the Kit, Tony Junior, Freddy Moreira en Puinhoop Kollektiv te zien zijn. Ook de Eindhovense formatie Lampegastuh geeft hier een optreden.

Raushaus is de grote ’freestyle area’ op Winter Park Festival. Hier staan onder anderen Paul Elstak, Mental Theo en Mark With a K. Op het Heimwee-podium zijn r&b-classics en ’guilty pleasure’ uit de jaren negentig te horen. Ook is er nog een ’techhouse area’, Kletskoek.