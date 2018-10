Toneelstuk over Van Oldenbarnevelt op tournee

Ⓒ Screendump

Theatergroep Aluin gaat de komende maand het land in met een toneelstuk over de vriendschap tussen prins Maurits (1567-1625) en raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). De voorstelling 1609 - Staakt het vuren gaat volgens het gezelschap over de ’founding fathers’ van Nederland.