Luisteraars Radio 1 klagen weer over seksgeluiden

Het ging om een seksscène die te horen was tijdens de openingsavond van het Nederlands Film Festival. Het item werd vrijdagochtend om 6.15 uur op de radio uitgezonden.

Actrice Monique van de Ven, die de Gouden Kalf Cultuurprijs ontving, ageerde in haar toespraak tegen de preutsheid en de regeldrift in de Nederlandse filmwereld. Hierdoor zou het tegenwoordig veel moeilijker zijn om authentieke, originele films te maken.

Seksrobot

Het was de tweede maal in korte tijd dat luisteraars van het Radio 1 Journaal klaagden over een item over seks. Twee weken geleden werd de redactie door luisteraars berispt over een reportage over de eerste Nederlandstalige sekspop Robin.

„We laten horen wat er die avond is gebeurd”, stelde presentator Jurgen van den Berg in de uitzending. „Dat stuit mensen blijkbaar tegen de borst. Maar we kunnen dat er toch niet zomaar uitknippen? Dat is wat er die avond gebeurt! En als ik dan kijk naar onze uitzending gebeuren er toch wel vreselijker dingen in de wereld.”

Van den Berg beklemtoonde dat hij hiermee zijn eigen mening gaf, en niet de mening van de NOS over de kwestie verwoordde.