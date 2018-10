Cinetree breidt uit met kortfilms tijdens NFF

„Korte films hebben de neiging om snel onder een laagje stof te verdwijnen”, stelt Verboom. „Doodzonde, want vaak debuteren jonge makers met fantastische korte films, waarin hun talent volledig de ruimte krijgt. Bij Cinetree geloven wij in de tomeloze ambitie en het oog van jonge makers, en daarom bieden wij hen een welverdiend podium aan.”

Onder de titels bevindt zich onder meer Un Creux Dans Mon Coeur van regisseur Mees Peijnenburg. Verder is vanaf vrijdag ook Botanica met Sytske van der Ster en Olivia Lonsdale te zien op Cinetree, net als de indrukwekkende oorlogsdocumentaire Greetings from Aleppo van Issa Touma, Floor van der Meulen en Thomas Vroege.