ANBO boos over dumpen Felix Meurders

Felix Meurders Ⓒ ANP / REMKO DE WAAL

Seniorenorganisatie ANBO is boos over het voornemen van BNNVARA om Felix Meurders aan de kant te zetten bij het populaire programma Spijkers met Koppen. De 72-jarige radiocoryfee moet het veld ruimen omdat de NPO een jonger publiek wil aanspreken. Het programma, dat Meurders al 24 jaar presenteert, is mateloos populair onder de iets oudere luisteraars.