Jansen vindt dumpen Meurders ’teleurstellend’

„Het is een stukje omroeppolitiek en (ook, helaas) zoals dingen gaan”, stelt de cabaretier. Hij en Meurders vormen al zo’n twintig jaar een duo op de radio. Het programma, waarin actualiteit en cabaret elkaar afwisselen, is onverminderd populair.

Het nieuws heeft tot veel boze reacties geleid. Veel luisteraars uiten op sociale media hun frustratie en woede en spreken van ’leeftijdsdiscriminatie’. Ook seniorenorganisatie ANBO is boos over het voornemen van BnnVara. „Felix levert al tientallen jaren consequent hoge kwaliteit en is geliefd bij alle luisteraars. Hoe komt NPO erbij dat hij geen jong publiek kan aanspreken?” aldus een woordvoerder van de ouderenorganisatie.

