Cameretten: de ’loser’ heerst

Remy Evers ging er uiteindelijk met de winst vandoor. Ⓒ Foto Jaap Reedijk

Remy Evers mag er zaterdagavond tijdens de finale van het cabaretfestival Cameretten in het Oude Luxor in Rotterdam dan met de winst vandoor zijn gegaan, er was wel degelijk een grote gemene deler tussen de drie finalisten. Ze presenteerden zich stuk voor stuk als ’losers’ die zich met veel humor en fantasie in het leven staande proberen te houden.