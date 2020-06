Lea Michele: van kinds af aan al een heks?

Ⓒ Getty Images

Toen Lea Michele op 29 mei een tweet de wereld in slingerde over George Floyd had de 33-jarige Amerikaanse Glee-actrice waarschijnlijk niet verwacht dat daarmee ’haar’ beerput geopend zou worden. Meerdere collega’s deden uit de doeken hoe de actrice tijdens de opnames van de populaire serie Glee zich als een ware heks gedroeg en zelfs pestgedrag naar haar collega’s vertoonde. En dat gedrag schijnt met de paplepel te zijn ingegoten...