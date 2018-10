K3-Klaasje voelt zich niet thuis in Nederland

„Ik voel me opgesplitst tussen twee werelden”, vertelt Klaasje aan James Cook in het Belgische Bedgeheimen. „Ik ben naar Antwerpen verhuisd en ik moet hier nu mijn leven opbouwen. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het lukt me niet om hier een sociale kring op te bouwen. Ik praat anders en ik ben de vreemde eend in de bijt.”

Maar ook in Nederland voelt Klaasje geen aansluiting meer. „Mijn vrienden hebben een totaal andere job dan ik, daar voel ik me dus niet altijd begrepen.”

Gelukkig haalt de zangeres voldoening uit haar werk. „Zolang er voor mij genoeg uitdaging in zit, kan ik dit superlang volhouden”, besluit ze.