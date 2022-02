Levensgroot standbeeld André Hazes onthuld

„Ik vind het beeld er prachtig uitzien en ik ben enorm trots dat het beeld door heel Nederland te zien zal zijn”, reageert Rachel op de onthulling. De voorstelling over het leven van zanger André Hazes, die wordt gespeeld door Fischer, is tot en met begin augustus te zien in diverse theaters in het land. De laatste voorstelling wordt gespeeld in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Naast Rachel zijn onder anderen Plien van Bennekom, Bianca Krijgsman, Richard Groenendijk, Diederik Ebbinge, Samantha Steenwijk en Alex Klaasen aanwezig bij de première in Theater Orpheus in Apeldoorn. De eerste voorstelling zou eigenlijk begin deze maand zijn in Koninklijk Theater Carré, maar drie van de zeven hoofdrolspelers hadden het coronavirus opgelopen. De tournee werd later hervat en de première verplaatst naar Apeldoorn.